Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті Кубка IBU
Перемогу здобула національна збірна Ніеччини
близько 2 годин тому
Фото: Dmytro Yevenko
Збірна України фінішувала шостою у змішаній естафеті на етапі Кубка IBU, що відбувся у словацькому Брежно-Осрблі.
У складі української команди на дистанцію виходили Анастасія Меркушина, Лілія Стеблина, Денис Насико та Артем Тищенко.
Перемогу в гонці здобула збірна Німеччини, яка обійшлася лише чотирма додатковими патронами. Друге місце посіла команда Франції, використавши десять запасних пострілів. Трійку призерів замкнула збірна Швеції.
Кубок IBU. Змішана естафета
1. Німеччина (0+4) 1:09:07.3
2. Франція (0+10) +22.4
3. Швеція (2+10) +1:11.3
...
6. Україна (1+9) +1:44.5
