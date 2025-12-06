Окіпнюк виграв етап Кубка світу з лижної акробатики у Фінляндії
Українець оформив історичну перемогу
близько 2 годин тому
Лижний акробат Олександр Окіпнюк здобув свою першу в кар’єрі перемогу на етапі Кубка світу, тріумфувавши на стартовому етапі сезону у фінській Руці.
Українець виконав найскладніший стрибок зі свого арсеналу — Back Double Full–Double Full–Full зі складністю 5.100, за який отримав високі 130.56 бала. Цього вистачило для впевненої та беззаперечної перемоги над усіма суперниками.
