Денис Сєдашов

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний підтримав призначення Сергія Семенова на посаду старшого тренера команди. Лідер збірної зазначив, що відсутність великого тренерського досвіду у Семенова компенсується його амбіціями та сучасним підходом до роботи.

Підручний наголосив, що новий наставник має власне бачення тренувального процесу, яке він формував ще під час активних виступів. Слованаводить Суспільне Спорт.

Якщо чесно, я не бачу у відсутності досвіду нічого поганого — навпаки дуже багато можливостей. Не скажу, що він прям дуже молодий як для віку тренера: йому вже скоро 38, а багато тренерів і у 25 років очолюють команди. Плюс треба враховувати, що в останні роки своєї кар’єри він дуже багато тренувався сам і, можна сказати, перепробував багато чого на собі. Він дуже багато спілкується з різними тренерами, не лише українськими. Гадаю, це хороше рішення, треба пробувати молодих тренерів, які мають амбіції, якесь бачення. Сергію у цьому сенсі я довіряю, знаю його і як він ставиться до будь-якої роботи, за яку береться. Побачимо, що з цього вийде, але думаю, що з тих варіантів, які були на столі, це найкраще рішення. Дмитро Підручний

Нагадаємо, Сергій Семенов змінив на цій посаді Надію Білову після завершення олімпійського циклу-2026.