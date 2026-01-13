Збірна України назвала склад на жіночу естафету в Рупольдингу
Змагання відбудеться в середу, 14 січня
17 хвилин тому
Фото: Dmytro Yevenko
Тренерський штаб збірної України визначив склад команди на жіночу естафету п’ятого етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу. Повідомляє Суспільне Спорт.
До складу увійшли: Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Валерія Дмитренко та Олена Городна.
Жіноча естафета відбудеться в середу, 14 січня.
Христина Дмитренко — 35-та у персьюті на етапі Кубка світу в Обергофі.
