Україна — шоста в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка IBU
Перемогу здобули французи
17 хвилин тому
Фото: Getty Images
Збірна України фінішувала шостою в одиночній змішаній естафети на етапі Кубка IBU з біатлону у норвезькому Шушені.
У складі української команди виступали Тетяна Тарасюк і Богдан Цимбал. Дует використав вісім додаткових патронів на вогневих рубежах.
Перемогу здобули французи, другими стали австрійці. Трійку замкнула збірна Швеції.
Результати одиночної змішаної естафети
1. Франція (0+4) 41:07,5
2. Австрія (0+7) +20,9
3. Швеція (2+13) +48,7
...
6. Україна (0+8) +1:40,5.
