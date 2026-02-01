Україна — дев’ята у жіночій естафеті чемпіонату Європи з біатлону
Перемогу здобули француженки
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Збірна України посіла дев’яте місце у жіночій естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону в норвезькому місті Шушен.
Синьо-жовтих в естафеті представляли Валерія Дмитренко, Лілія Стеблина, Тетяна Тарасюк та Анастасія Меркушина.
Перемогу в гонці здобула команда Франції, срібло завоювала національна команда Німеччина, бронза дісталася Норвегії.
Чемпіонат Європи з біатлону. Результати жіночої естафети
1. Франція — 1.12.53,1 (0+8)
2. Німеччина — 16,6 (0+9)
3. Норвегія — 56,0 (0+8)
...
9. Україна — 5.19,9 (2+11)
Українці стали дев’ятими в естафеті чемпіонату Європи.
