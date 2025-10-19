Перро і Віттоцці перемогли у суперспринті на Loop One Festival
Француз на дистанції припустився трьох хиб, а італійка – двох
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Триразовий чемпіон світу з біатлону Ерік Перро (Франція) та володарка Кубка світу Ліза Віттоцці (Італія) стали переможцями суперспринту на літньому біатлонному фестивалі Loop One Festival.
Перро подолав дистанцію за 20:33,7, допустивши три промахи, а Віттоцці показала час 23:44,5 із двома хибами.
Серед чоловіків другим фінішував норвежець Ісак Фрей, який відстав від лідера на 8,9 секунд, трійку призерів замкнув німець Юстус Штрелов. У жінок срібло здобула шведка Юханна Скоттхейм (+5,9 с), бронзу — її співвітчизниця Анна Магунссон.
