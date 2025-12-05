Чалик — про спринт в Естерсунді: «Хотілося краще пробігти фінішне коло»
Українка відзначила, що спринт дався їй фізично легше, ніж індивідуальна гонка
близько 2 годин тому
Українська біатлоністка Дарина Чалик поділилася враженнями від спринтерської гонки на етапі Кубка світу в Естерсунді, де показала найкращий результат серед представниць України та фінішувала 46-ю.
За словами спортсменки, вона загалом задоволена виступом, хоча хотіла пройти фінішне коло швидше та відпрацювати стійку без промахів. Слова наводить Суспільне Спорт.
Хотілося краще пробігти фінішне коло — трішки не вистачило. В цілому задоволена. Звісно, хотілося відпрацювати стійку «на нуль». Промах був зліва, десь на 10–11 годину, зовсім поруч із мішенню.
Оцінюючи початок сезону, біатлоністка зазначила, що спринт дався значно легше, ніж індивідуальна гонка.
Фізично спринт біглося легше, ніж індивідуал. Там був перший старт, 15 км — було дуже важко. А у спринті почувався краще.
