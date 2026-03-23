Аліна та Михайло Хміль виграли одиночний мікст на чемпіонаті України в Буковелі
Переможці випередили найближчих переслідувачів на понад одну хвилину
7 хвилин тому
Біатлоністи Аліна та Михайло Хміль здобули впевнену перемогу в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті України в Буковелі.
Переможці продемонстрували високу швидкість на дистанції, випередивши найближчих переслідувачів на понад одну хвилину.
Друге місце посіла команда Тернопільської області у складі Тетяни та Тараса Тарасюків. Бронзові нагороди вибороли представники Чернігівщини — Марія Голоборода та Олег Лисенко.
Усі призери естафети завершили гонку без хиб.
Напередодні в спринтах найкращі результати показали Володимир Аксюта та Ірина Тарасюк.
