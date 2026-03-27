Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував Чемпіону виліт національної збірної України з плей-оф кваліфікації ЧС-2026.

Функціонер зазначив, що відповідальність за результат лежить на всій футбольній системі, а не лише на гравцях чи тренерах.

На тлі такого результату мені б не хотілося комусь ставити оцінки. Тому що це негативний результат перш за все для України. Звісно, хлопець (Матвій Пономаренко – прим.) молодець, у нього все попереду. Але не треба задирати носа – треба працювати. І головний тренер, і хлопці прагнули потрапити на чемпіонат світу. Це найвища точка, куди можна дійти у футболі. Але це гра, тут неможливо все спрогнозувати. Не можна говорити, що винен тільки тренер чи тільки гравці.

Винні всі – і ми, функціонери, і вся система. Футбол не залежить від однієї людини. У нас іде війна. Ми не можемо грати вдома. Такий матч, як зі Швецією, якби він відбувся у Києві чи Львові, я впевнений – ми б його не програли. Хлопці добираються по 30–36 годин, потім виходять і грають на максимальних пульсах. Це дуже важко.