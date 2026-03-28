Денис Сєдашов

Президент IBU Олле Далін відвідав чемпіонат України з біатлону в Буковелі. Очільник міжнародної федерації підтвердив, що санкції проти росії та білорусі залишаються чинними через війну проти України.

Далін зазначив, що організація продовжує захищати свою позицію в Спортивному арбітражному суді (CAS), де представники рф намагаються оскаржити відсторонення. Слова наводить Суспільне Спорт.

Ми продовжуємо стояти на своїй думці. Оскільки війна продовжується, ми не хочемо повертати російських спортсменів до змагань. Росіяни протестують у CAS, у нас є опозиція, ми захищаємося. Побачимо, що буде. Буде слухання? Гадаю, що через кілька місяців воно буде. Олле Далін

