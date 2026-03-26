Сумська область виграла змішану естафету на чемпіонаті України з біатлону
Змагання у Буковелі продовжаться 28 березня спринтерськими гонками
близько 1 години тому
Фото: Dmytro Yevenko
Збірна Сумської області виграла змішану естафету на чемпіонаті України 2026 з біатлону в Буковелі.
Команда у складі Ксенії Приходько, Анни Кривонос, Богдана Цимбала та Богдана Борковського фінішувала з результатом 1:07:52.0.
Друге місце посіла збірна Чернігівської області, третє — Харківської області.
Змагання у Буковелі продовжаться 28 березня спринтерськими гонками у чоловіків та жінок.
