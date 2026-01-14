Жіноча збірна України фінішувала 14-ю в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдінгу
Українські біатлоністки не заробили жодного штрафного кола
близько 1 години тому
Фото: Dmytro Yevenko
Жіноча збірна України з біатлону посіла 14-те місце в естафеті на п’ятому етапі Кубка світу у німецькому Рупольдінгу.
У складі «синьо-жовтих» виступали: Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Валерія Дмитренко та Олена Городна.
Українська команда не заробила жодного штрафного кола, але використала сім додаткових патронів.
Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії, срібні медалі виборола команда Італії, а третє місце посіла Швеція.
Кубок світу з біатлону (Рупольдинг). Жіноча естафета
1. Норвегія (0+9) 1:07:06.2
2. Італія (0+4) +0.9
3. Швеція (0+7) +3.0
...
14. Україна (0+7) +3:51.5
Тарасюк виграла бронзу на етапі юніорського Кубка IBU у Мадоні.