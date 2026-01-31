Збірна України назвала склади на естафети ЧЄ-2026
Гонки відбуться 1 лютого
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Тренерські штаби збірної України назвали склади команд на заключні класичні естафети чемпіонату Європи з біатлону. Повідомляє Суспільне Спорт.
У чоловічій естафеті Україну представлятимуть Артем Тищенко, Денис Насико, Роман Боровик та Богдан Цимбал.
Жіноча команда у складі Валерії Дмитренко, Лілії Стеблини, Тетяни Тарасюк та Анастасії Меркушиної.
Гонки пройдуть 1 лютого.
