Зірка збірної України – про успіх у спорті: «Ви жертвуєте свободою…»
Мандзин розповів, що допомагає впоратися з вигорянням
близько 1 години тому
Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин в інтерв’ю biathlonworld.com відповів, на які жертви довелося йти заради успішних виступів:
Ви багато чим жертвуєте: свободою, особистим часом, моментами з родиною. Життя розписано на цілий рік: табори, подорожі, змагання. Іноді тиждень вдома вже здається святом. Але біатлон також має й свої плюси: він дозволяє вам рости, будувати ім'я та відкривати нові можливості. Однак все це працює лише тоді, коли ви можете знайти баланс. Без паузи залишається лише вигорання. Для мене це означає час з родиною, навіть кілька днів вдома протягом сезону. Ця домашня атмосфера – моє справжнє джерело енергії, яке відновлює мене краще за все інше.
Нагадаємо, IBU вирішив не допускати росіян до Олімпіади-2026 після рекомендацій МОК.
