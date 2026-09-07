Абдураімов, Ражба і Ловчинський – у складі збірної України на Євро-2026 з боксу
Турнір у Софії стартує 15 вересня
Головний тренер чоловічої збірної України з боксу Михайло Мельник оголосив склад команди а чемпіонат Європи-2026.
Наші хлопці будуть змагатися у 10 вагових категоріях.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200%На сайт
Ліцензія: КРАІЛ №364 від 03.11.2023. Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Склад збірної України:
50 кг – Максим Рудик
55 кг – Максим Зименко
60 кг – Айдер Абдураімов
65 кг – Ельвін Алієв
70 кг – Марк Ломакін
75 кг – Джамал Кулієв
80 кг – Павло Іллюша
85 кг – Матвій Ражба
90 кг – Богдан Толмачов
90+ кг – Дмитро Ловчинський
Континентальна першість пройде з 15 до 26 вересня у Софії, Болгарія.
Перший титул у профі! Хижняк переміг Паласіо у головному бою у Львові