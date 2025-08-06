Авторитетний тренер назвав місце Усика у списку найкращих надважковаговиків в історії
Санчес вважає, що у своїй ері українець зробив максимум
близько 1 години тому
Відомий американський тренер Абель Санчес висловився про місце Олександра Усика (24-0, 15 KO) в історії надважкої ваги. Слова наставника наводить vringe.com:
Я сказав би, що він закриває п'ятірку. Номер 5 чи 6, десь там. Я не скажу, що бійці були кращими, коли бився Джо Луїс або коли бився Майк Тайсон. Ми так не можемо казати. Нам потрібно подивитися, як вони контролювали свої епохи. Мені пощастило мати двох бійців, які були найкращими бійцями Р4Р у світі – Террі Норріса та Геннадія Головкіна. Усі скажуть: «Так вони ж ні з ким не билися, вони билися тільки з претендентами». Так це зазвичай ти і робиш як чемпіон. Усик бився з кожним двічі та побив їх двічі. Я вважаю, Усика точно потрібно розглядати як учасника топ-10. Він побив нас, Гассієва у фіналі WSB. Усик – рідкісний талант.
Названо єдиного, хто може перемогти Усика.