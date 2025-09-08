Зірка боксу Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) поділився очікуваннями від поєдинку з Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO). Слова мексиканця наводить vringe.com:

Спаринги – дуже важлива штука в процесі підготовки до бою. Очевидно, що чим кращий суперник, тим краще мають бути спаринги. Спаринги – це саме те, що я найбільше люблю в кемпі. Я б щодня спарингував, але це вже не сподобається тренеру. Кроуфорд – реально класний боєць. Це справжній виклик для мене. Цього разу все трохи інакше, адже мені доводиться одночасно спарингувати і з правшами, і з лівшами. Усім незручно проти такого стилю. Але я працюю над цим. Та й досвіду протистояння всім стилям мені теж вистачає.

Суперник підніметься на дві ваги. Він – один із найкращих. Але я теж. У нього немає моєї впевненості. Я це зроблю. Я – переможець у житті. Відчуваю, що перемога буде за мною. Мій стиль не змінюється. Я можу все: і битися, і боксувати, атакувати, контрити. Все, що захочу. Думаю, це буде один з найкращих поєдинків в історії боксу. У цьому бою все. У цьому бою наша спадщина. Цей бій – особливий момент для всього боксу.