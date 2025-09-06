Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі прокоментував майбутній поєдинок абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першому середньому дивізіоні Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Цитує Бредлі boxingnews24.com.

«Всі казали, що Джек Демпсі не зможе перемогти Джесса Вілларда. Віллард, 6’6″ (близько 198 см) та понад 250 фунтів (близько 113 кг), а маленький Джек Демпсі нокаутував його.

Кажуть, що Терренс Кроуфорд не може перемогти Сауля Альвареса. Я мушу з цим не погодитися. Він розіб’є Альвареса. Це не буде чесний бій, бо щойно він звикне до тієї ударної сили, для Альвареса все закінчиться.

Кроуфорд тренувався для цього цілий рік. Він весь час думав про одного чоловіка, дивився відео та вивчав записи.

Кроуфорд трохи розслабився. Він лінивий. Я знаю, що він бився та заробляв гроші. Він уникнув Бенавідеса, бо не хотів того болю. Це говорить мені, що Альварес м’який».