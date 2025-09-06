Зірковий боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) поділився думками про поєдинок Джервонти Девіса (30-0-1, 28 KO) та Джейка Пола. Американця цитує vringe.com:

Я не знаю, що буде, коли боєць з легкої ваги вийде проти хлопця з крузервейту. Якщо це постановка, це буде добре і для них, і для глядачів. Я гадаю, що це не справжній бій. Це не може бути реальним поєдинком, тому що вони не в одній ваговій категорії. Тож це справді буде швидше щось виставкове. Думаю, вони просто вийдуть і трохи поспарингують. Я не думаю, що це буде щось на кшталт: «Ти намагаєшся вбити мене, а я – тебе». Скоріше: «Давай вийдемо і заробимо грошей». Це більше бізнес-хід, ніж щось інше.

Джейк насправді занадто великий для Джервонти. Девіс має величезний талант, він може сильно бити, вибуховий і все в такому дусі. А Джейк уміє пробити правою – я бачив це поблизу. Він реально великий. Він не такий повільний, як багато хто думає. Він може бити. Багато хто знає, що були моменти, коли він міг би викластися проти Тайсона, але трохи стримувався. Як і сам Тайсон.