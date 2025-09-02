Американський середньоваговик Браян Мендоса (22-4, 16 KO) для The Ring обговорив майбутній поєдинок абсолютного чемпіона світу в другому середньому дивізіоні Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) проти Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Я думаю, що Кроуфорду доведеться набирати занадто багато ваги, адже він уже піднімався навіть із легших вагових категорій як легковаговик. Ти повинен поважати міць більшого хлопця. Я спарингував із важковаговиками, тому знаю, як це відчувається. Кроуфорд буде великим і потужним, але коли настає вечір бою під софітами, коли це має значення – це інша справа. Але Кроуфорд настільки хороший, що я безумовно можу уявити, що він зробить щось Канело. Тим більше, що Канело не виглядав дуже здорово в останніх боях. Він здавався незграбним у бою проти Вільяма Скулла.

Це буде цікавий бій, але я вірю, що вага зіграє свою роль, нехай навіть я вважаю, що як боєць Кроуфорд кращий, ніж Канело. І Теренса пробивали бійці на кшталт Егідіуса Каваляускаса. Буде цікаво подивитися, як складеться їхній бій, але я схиляюся в бік Канело».