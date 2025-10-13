Глава Matchroom Boxing Едді Хірн висловився в інтерв’ю WBN про мегафайт Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) та Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) та поділився інформацією про потенційний реванш:

Я вважаю, що у них є пункт (у контракті) про реванш. Я не впевнений точно, але певен, що є якесь формулювання, бо Канело не погоджується на поєдинок без цього.

Але він просто не переможе Теренса Кроуфорда, бо стиль Кроуфорда не підходить для Канело – рухи стали проблемою для Альвареса. Саме це я й казав перед боєм. Кроуфорд виграє цей бій саме таким чином.

Потім, коли стало трохи ближче, моє серце сказало: «Ні, Канело впорається». Але в глибині душі я знав, що для Альвареса все складалося не так. Чесно кажучи, Канело теж це знав.