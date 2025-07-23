Денис Сєдашов

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) поділився планами щодо створення автобіографічної книги та розповів про роботу над документальним фільмом про себе. Про це боксер розповів під час закритої пресконференції для військових. Повідоляє ПравдаТУТ Львів.

Я думаю, що [книга] буде, просто не хочеться написати аби що. Хочеться написати так, щоб прикольно якось було, щоб вона змінила когось, якщо її хтось прочитає. Хочеться щось зробити круте – таку потужну книгу, яка б допомогла. Олександр Усик

Окрім того, спортсмен розповів, що незабаром вийде документальний фільм, зйомки якого тривають уже кілька років. Режисер стрічки — італієць на ім'я Пабло, якого сам Усик називає Павлом:

До речі, є в мене член команди, який знімає про мене документальне кіно – Пабло, але він Павло. Він знає, що він Павло, як в Україні. Не Паша – Павло. Вже на завершальній стадії це кіно. Він почав знімати його ще до першого поєдинку з Ентоні Джошуа, який відбувся 25 вересня 2021 року. Думаю, що наприкінці року вже вийде документалка, а звідти вже можна подумати і про авторську книжку. Олександр Усик

Британський ексчемпіон: «Усика слід розглядати як одного з найвеличніших в історії».