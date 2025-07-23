Томпсон: «Холіфілд та Тайсон були справжні звірі. Але Усик міг би конкурувати»
Американець вважає, що українець – один з найвидатніших боксерів в історії
близько 2 годин тому
Фото: WBC
Колишній боксер зі США Лайонелл Томпсон оцінив рівень Олександра Усика (24-0, 15 KO) на тлі легенд минулого. Слова американця наводить vringe.com:
Я вважаю, що Усик – один із найвидатніших боксерів усіх часів, який міг би змагатися у будь-яку з епох. Чи зміг би він стати абсолютним чемпіоном? Важко сказати, бо тоді були Холіфілд, Тайсон справжні звірі. Але я думаю, що Усик міг би конкурувати з будь-ким. Він двічі переміг Джошуа, двічі Ф'юрі, двічі Дюбуа.
Менеджер Усика висловився про наступний бій українця.
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