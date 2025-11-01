Американський експерт: «Коли люди говорять про Ітауму проти Усика, я зупиняю їх»
Алджієрі вважає, що на поєдинок з українцем є кращий кандидат
близько 1 години тому
Екчемпіон світу Кріс Алджієрі зізнався, що не бажає у наступному поєдинку бачити Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO). Америкаського експерта цитує vringe.com:
Коли люди говорять про Ітауму проти Усика, я зупиняю їх. Ніхто не повинен говорити про когось проти Усика, якщо цей хтось не побив Джозефа Паркера. Джозеф Паркер мав бути тим бійцем, з яким поб'ється Усик. Він був андердогом у своїх минулих боях, і він продовжував перемагати. Тож тепер ми маємо Вордлі, якому 30, а не 20, як Ітаумі, і він побив Джозефа Паркера. І тепер він обов'язковий претендент на два пояси, мені так здається. Я маю на увазі, він повинен бути попереду Ітауми на даний момент через кілька причин.
Нагадаємо, що переговори про бій Усик – Фабіо Вордлі вже розпочалися.