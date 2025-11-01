Іменитий тренер Тедді Атлас поділився очікуваннями від поєдинку абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Слова американця наводить fightnews.info:

Усик не робить помилок. Він виграв Олімпіаду, став чемпіоном світу у першій важкій вазі, об'єднав усі титули, зачистив дивізіон і піднявся у хевівейт, будучи набагато менше. Там він побив великого чемпіона у його країні, а потім показав, що це була не випадковість і зробив це знову.

Усик – один із найбільших переможців, яких я коли-небудь бачив. Його головна цінна якість – це те, що він переможець. Він знаходить спосіб перемогти. Не знаю, чи може його перемогти магія. Я думаю, що він має спеціальний щит, який блокує магію. Він застосовує свою магію.

Я впевнений, що у Великій Британії це буде цікавий бій, з до біса гарною атмосферою. Напруга висітиме у повітрі. Чи може нищівна сила Вордлі з'явитися будь-якої миті? Так, це можливо. Це те, що захочуть побачити глядачі.