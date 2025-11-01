Колишній чемпіон світу Кріс Алджієрі поділився очікуваннями від поєдинку абсолюта хевівейту Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Слова американця наводить vringe.com:

Атлетизм, розмір… Вордлі справжній надважковаговик – 196 см, 109 з гаком кг, натискає на курок, зближується, робить всі ці речі. Але це Усик... Правду кажучи, я дивився бій, і це був відмінний поєдинок. І я думав: «Джозеф Паркер може створити для Усика проблеми». Мені здається, зараз він здатний легше розкусити Вордлі, ніж Джозефа Паркера.

Тому що Джозеф Паркер міцний, він дуже витривалий великий хлопець, сильний хлопець, хлопець з фізикою. А ми бачили, як у Усика були проблеми з деякими з цих великих хлопців, які використовують своє тіло, удари по корпусу, використовують свою фізику. Але потім, до кінця бою, як тільки Вордлі завершив шоу, я повірив у таке: «Поки Вордлі стоятиме і не прозвучить фінальний гонг, він небезпечний. І не важливо, хто ти, включаючи Усика».