Член команди Олександра Усика (24-0, 15 KO) Сергій Лапін в інтерв’ю rtfight.com висловився про рішення WBO про захист титулу українця та розповів, коли абсолютний чемпіон повернеться на ринг:

Ми дякуємо WBO за уважний розгляд справи та наші аргументи.

19 липня 2025 року Олександр Усик втретє за 14 місяців провів титульний бій та знову став абсолютним чемпіоном світу. Ці перемоги далися ціною величезної дисципліни, самовіддачі та виснажливих таборів – перший з яких тривав майже дев'ять місяців через перенесення дати бою. Таке навантаження вимагає правильної та досить тривалої реабілітації.

Усику не наказано постільний режим, йому дозволено участь у благодійних спортивних активностях та помірне фізичне навантаження. Але очевидно, що танці чи участь в івентах – це зовсім не те саме, що тримісячна підготовка до титульного бою.

Олександр заслужив на відновлення. І після нього вболівальники знову побачать його на рингу – готовим до нових великих боїв. Зараз наша команда розглядає нові можливості та нову цікаву локацію для організації бою за звання абсолютного чемпіона світу.

А поки що бажаємо успіху Джозефу Паркеру та Фабіо Вордлі – хай переможе найсильніший.