Стало відоме ім'я «Боксер року» за версією The Ring, Усик вручив йому нагороду
Перемогу не зміг одержати чемпіон світу із росії
27 хвилин тому
Авторитетне видання The Ring оголосило переможця в номінації «Боксер року»-2025.
Перемогу отримав колишній абсолютний чемпіон світу в трьох вагових категоріях американець Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО).
Українського чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) не було серед номінантів у цій категорії.
Усик був присутній на церемонії та вручив Кроуфорду нагороду.
Друга щорічна церемонія нагородження The Ring Awards відбулася 30 січня в Нью-Йорку.
Інші номінанти на звання «Боксер року»:
Чемпіон WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі Дмитро Бівол (24-1, 12 КО).
Чемпіон WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (23-0, 16 КО).
Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (32-0, 27 КО).
Володар титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).
Раніше Кроуфорд відповів, чи хоче провести бій з Мейвезером.
