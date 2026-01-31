Володимир Кириченко

Авторитетне видання The Ring на своєму офіційному сайті оголосило переможця в номінації «Нокаут року»-2025.

Нагороду «Нокаут року» отримав нокаут колишнього володаря титулу WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-1, 22 КО) в поєдинку проти японця Джина Сасакі (19-2-1, 13 КО).

Серед претендентів на нагороду був нокаут володаря WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) в бою проти ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Друга щорічна церемонія нагородження The Ring Awards відбулася 30 січня в Нью-Йорку.

Раніше було названо можливих суперників Усика для наступного бою в США.