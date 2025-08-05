Американський тренер: «Усик – перший номер P4P, а Канело я поставив би вниз топ-10»
Джексон відзначив надзвичайні досягнення українця
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Американський тренер Джон Девід Джексон розповів, кого вважає лідерами рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії. Слова наставника наводить vringe.com:
Я щиро вірю, що перший номер це Усик. Слухайте, для бійця піднятися на категорію вище і битися з цими великими хлопцями, і битися так, як він це робив, і побити їх – він не від цього світу. Я вважаю, він номер один у pound-for-pound. Я сказав би, що Кроуфорд номер два. А Канело я поставив би вниз топ-10. Кроуфорд знаходиться вгорі з Усиком, але Усик прямо зараз перший номер.
Флойд Мейвезер не вважає Олександра Усика найкращим боксером світу.
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