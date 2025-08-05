Красюк: «Поруч будуть нероби, які будуть штовхати Усика знову на ринг»
Промоутер хоче, щоб абсолютний чемпіон завершив кар’єру
27 хвилин тому
Фото: Matchroom
Колишній промоутер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Олександр Красюк зізнався, що хоче завершення кар’єри українця. Функціонера цитує fightnews.info:
Я більше не уявляю, як Усик б'ється, принаймні у боксі. Він уже все довів, більше нічого не може отримати. Безумовно, поруч будуть нероби, які будуть штовхати його знову на ринг. Як друг, я зроблю все можливе, щоб переконати його завершити кар'єру.
Флойд Мейвезер не вважає Усика найкращим боксером світу.