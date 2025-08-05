Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), для World Boxing News розповів, чи можливий бій його підопічного з колишнім чемпіоном Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).

«Бій з Вайлдером потенційно можливий, але все залежить від обставин. На даний момент він навіть не є обов’язковим претендентом.

Вайлдер залишається одним з найпотужніших панчерів у боксі, але очевидно, що він на роздоріжжі. Тим не менш, було б помилкою не враховувати його – він непередбачуваний, і це робить його небезпечним».