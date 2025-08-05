Усик може провести бій з Вайлдером? У команді українця відповіли
Все залежить від обставин
31 хвилину тому
Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), для World Boxing News розповів, чи можливий бій його підопічного з колишнім чемпіоном Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).
«Бій з Вайлдером потенційно можливий, але все залежить від обставин. На даний момент він навіть не є обов’язковим претендентом.
Вайлдер залишається одним з найпотужніших панчерів у боксі, але очевидно, що він на роздоріжжі. Тим не менш, було б помилкою не враховувати його – він непередбачуваний, і це робить його небезпечним».
Нагадаємо, 24 липня WBO санкціонувала бій між Усиком і Паркером, давши сторонам 30 днів, щоб досягти угоди, інакше буде призначено промоутерські торги.
Також Лапін говорив, що команда Усика веде переговори щодо можливого бою з Джейком Полом за правилами ММА.
Раніше Вайлдер пообіцяв вийти в ринг проти Ентоні Джошуа.