Усик відповів, хто має сильніший удар, Чісора чи Дюбуа
Український чемпіон не став дивувати
1 день тому
Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) не вважає володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) найсильнішим панчером, з яким він бився.
Всі говорять про силу Даніеля Дюбуа. Він найсильніший панчер, з яким ви коли-небудь билися на рингу?
«Думаю, ні».
Хто був найсильнішим панчером?
«Думаю, це Дерек».
Серйозно?
«Так».
Чісора бʼє сильніше за Даніеля?
«Божевільний Дерек. Так».
Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
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