Денис Сєдашов

Американський ексчемпіон світу у другій середній та напівтяжкій вазі Андре Ворд поділився думкою про найвеличнішого бійця всіх часів.

В ефірі The Ak & Barak Show, Ворд без вагань віддав шану легендарному Шугару Рею Робінсону, коли його попросили вибрати між шестикратним чемпіоном світу та його тезкою — Шугаром Реєм Леонардом.

Та ну, друже, це ж Шугар! Я люблю Леонарда, люблю Шугара Рея Леонарда, але оберу Робінсона. Для мене він величніший за всіх, і хоча моя думка іноді змінюється, сьогодні це точно він: кількість боїв, суперники, ризики, на які він ішов — без сумніву, Шугар Рей Робінсон. Андре Уорд

Робінсона часто називають найкращим боксером усіх часів. За 25-річну кар’єру він провів щонайменше 201 поєдинок і шість разів ставав чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

WBC оголосила результати допінг-тесту Усика та Дюбуа після реваншу.