Денис Сєдашов

Британський супертяж і ексчемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) влітку цього року втратив титул у бою проти дворазового абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 КО). Після цього у його команді почалися зміни.

Асистент тренера Кіран Фаррелл оголосив у соцмережі X, що більше не працюватиме з Дюбуа.

Я вирішив залишити команду Дюбуа. За півтора року співпраці ми досягли чимало, зокрема провели незабутній вечір на “Вемблі”. Бути частиною його шляху до чемпіонства світу було для мене цінним досвідом. Бажаю Деніелу успіхів у майбутньому. Кіран Фаррелл

