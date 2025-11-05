Арам Фаніян проведе наступний бій навесні
Поєдинок може відбутися у березні
близько 1 години тому
Промоутер Spartabox Faniian Promotions Ігор Фаніян поділився планами щодо наступного бою чинного чемпіона WBO Global у першій напівсередній вазі Арама Фаніяна (26-2, 6 KO). Слова наводить Sport Arena.
Ми плануємо, що Арам проведе свій наступний бій уже навесні, орієнтовно в березні. Якщо все складеться за планом, поєдинок точно відбудеться. Зараз він дуже близький до титульного бою, тому наша мета — організувати саме бій за звання чемпіона світу.
Нагадаємо, востаннє українець виходив у ринг проти аргентинця Ніколаса Хари.
Фаніян: «Постол довів, що навіть у 42 можна боксувати на високому рівні».
