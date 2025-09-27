Арум назвав найкращого боксера незалежно від вагової категорії
Легендарний промоутер відзначив Наоя Іноуе
близько 13 годин тому
Фото: Getty Images
Глава Top Rank Боб Арум, який присвятив боксу понад 50 років, поділився своєю думкою про найсильнішого бійця сучасності.
В інтерв’ю KO Artist Sports промоутер не вагаючись назвав ім’я, кого вважає номером один незалежно від вагової категорії.
На мою думку, Іноуе — найкращий боксер незалежно від вагової категорії.
Іноуе переміг Ахмадалієва та зберіг звання абсолютного чемпіона.
