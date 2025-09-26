Іноуе отримав черговий виклик на бій – на цей раз від намібійця
Абсолютному чемпіону світу залишили грізне послання
близько 23 годин тому
Намібійський боксер другого легкого дивізіону Філліпус Нгхітумбва (17-2, 15 КО) для The Ring прокоментував перемогу абсолютного чемпіона світу Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) над ексчемпіоном Муроджоном Ахмадалієвим (14-2, 11 КО).
«Це був дуже розчаровуючий бій, він був нудним, бракувало дії, а нам не потрібні нудні поєдинки на такому рівні. Чому Ахмадалієв викликав чемпіона, якщо не був готовий до бою? Я нокаутую обох за одну ніч.
Іноуе завжди вражає, але цього разу він був дуже звичайним, обмеженим, можливо, через те, що він падав у попередньому поєдинку. Я чекаю виклику на бій з ним, щоб показати світу, що я найкращий у другій легкій вазі».
Нагадаємо, на арені «Аїті Інтернешнл – Ай-Джі Арена» в Японії Іноуе переміг Ахмадалієва одноголосним рішенням суддів.