У кого менше пробіг одометром? Через захисний стиль Мейвезера я віддаю плюс йому. Навіть якщо не зважати на бої з Хуаном Мануелем Маркесом, Пак’яо провів чимало важких поєдинків.

Якщо говорити про рефлекси, таймінг та інші боксерські елементи, тут я віддаю перевагу Пак’яо. Принаймні у нього нещодавно був справжній бій проти Барріоса. Мейвезер виглядає свіжим, але тривала відсутність активності може позначитися на його відчутті дистанції та таймінгу.