Атлас назвав плюси Мейвезера та Пак’яо перед реваншем
Тедді висловився про другий бій зірок минулого
близько 7 годин тому
Фото: Marca
У кого менше пробіг одометром? Через захисний стиль Мейвезера я віддаю плюс йому. Навіть якщо не зважати на бої з Хуаном Мануелем Маркесом, Пак’яо провів чимало важких поєдинків.
Якщо говорити про рефлекси, таймінг та інші боксерські елементи, тут я віддаю перевагу Пак’яо. Принаймні у нього нещодавно був справжній бій проти Барріоса. Мейвезер виглядає свіжим, але тривала відсутність активності може позначитися на його відчутті дистанції та таймінгу.
Іменитий тренер Тедді Атлас поділився очікуваннями від другого бою Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) та Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO). Американця цитує vringe.com:
Нагадаємо, що реванш має пройти у Лас-Вегасі, штат Невада, США.