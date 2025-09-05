Відомий американський спеціаліст Тедді Атлас поділився своїми думками про потенційний поєдинок колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) проти відомого проспекта Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO).

Цитує Атласа secondsout.com.

«Я думаю, що Ітаума, мабуть, нокаутує Джошуа. Я нічого не забираю в Ентоні. У нього небезпечна права рука, він уміє бити. Він великий і досвідчений. Можливо, зараз Джошуа відчайдушно хоче здобути перемогу і повернути те, що втратив: статус, гордість тощо.

Я розумію, що це може зробити його небезпечним у цих аспектах. Я все це розумію. Моє завдання – розуміти це як тренер. Але я вірю, що швидка відповідь: так, Ітаума готовий до нього і навіть більше».