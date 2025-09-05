Майк Тайсон назвав свого найкращого суперника
З Холіфілдом «Залізний Майк» провів два поєдинки та не зумів завоювати перемоги
близько 1 години тому
Фото: Top Rank
Майк Тайсон в інтерв’ю Ring Magazine відзначив Евандера Холіфілда як найкращого бійця, з яким він колись ділив ринг:
Великий чемпіон: підборіддя, серце, рішучість, трудова етика, манера поведінки.
Відзначимо, що боксери провели 2 поєдинки – у 1996 році Холіфілд переміг технічним нокаутом в 11-му раунді, а бій 1997 завершився відомим відкушеним вухом та дискваліфікацією «Залізного Майка».
Нагадаємо, що Майк підписав контракт на поєдинок з Флойдом Мейвезером.
