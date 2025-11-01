Британський нокаутер Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) не сумнівається, що його поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO) збере повний Вемблі. Тимчасового чемпіона WBO цитує vringe.com:

Привабливість Олександра Усика зробить гарну роботу. Допоможе в цьому і розважальний фактор, який ти отримуєш зі мною. Я не знаю свого поєдинку, який не окупив витрачені гроші. Закінчився він у 1 раунді чи 10, 11, 12 раундах. Але ви окупите свої квитки, бо це розважає. Я боєць для фанів. Я хочу, щоб моє ім'я асоціювалося з передчуттям людей побачити моє ім'я в центрі постера на білборді, щоб ви хотіли побачити мій бій, бо це завжди добре та завжди розважає. Отже, всі ці речі разом узяті, всі пояси на кону, статус абсолютного чемпіона – все це складеться в ніч на Вемблі. Я вважаю, що це зробить свою справу.

Поєдинок швидше за все буде навесні-літом. Цей бій не відбудеться найближчим часом. Це все займе трохи часу, трохи розкручування, адже ти хочеш повного розмаху для такого великого бою.