Гвоздик проведе бій на шоу від промоутерської компанії президента UFC
Суперником українця стане досвідчений американець
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) може виступити на шоу Zuffa Boxing 1 лютого. Про це розповів інсайдер Ден Рафаель.
Він повідомив у твіттері, що Zuffa запросила в комісії штату Невада дозволу провести в UFC Apex події 23 січня (Волш – Окампо), 1 лютого та 14 лютого (Аджагба – Мартін).
На питання в коментарях:
«Чи підтверджено бій Олександра Гвоздика проти Радівоє «Хот Рода» Калайджича на турнірі 1 лютого?»
Рафаель відповів:
«Офіційно ще не оголошено, але, як мені повідомили, про цей бій уже домовилися».
У квітні 2025 року Олександр нокаутував Ентоні Голлавея у 3-му раунді.
Була інформація щодо бою Гвоздика в лютому за тимчасовий титул WBA проти Альберта Раміреса – сам українець її заперечив.
Раніше стало відомо хедлайнерів першого шоу компанії – ірландець Каллум Волш битиметься з мексиканцем Карлосом Окампо. Також повідомлялося, що бій Ефе Аджагби проти Чарльза Мартіна очолить третє шоу від Zuffa у лютому.
Zuffa Boxing – це спільний боксерський промоушен, створений TKO та Sela, який очолюють президент UFC Дейна Вайт, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, президент WWE Нік Хан та доктор Ракан Алхарті.
