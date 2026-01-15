Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) може виступити на шоу Zuffa Boxing 1 лютого. Про це розповів інсайдер Ден Рафаель.

Він повідомив у твіттері, що Zuffa запросила в комісії штату Невада дозволу провести в UFC Apex події 23 січня (Волш – Окампо), 1 лютого та 14 лютого (Аджагба – Мартін).

На питання в коментарях:

«Чи підтверджено бій Олександра Гвоздика проти Радівоє «Хот Рода» Калайджича на турнірі 1 лютого?»

Рафаель відповів:

«Офіційно ще не оголошено, але, як мені повідомили, про цей бій уже домовилися».

Not formally announced but that is a fight that is made as I have been told. https://t.co/9OvxIg0FgO — Dan Rafael (@DanRafael1) January 14, 2026

У квітні 2025 року Олександр нокаутував Ентоні Голлавея у 3-му раунді.

Була інформація щодо бою Гвоздика в лютому за тимчасовий титул WBA проти Альберта Раміреса – сам українець її заперечив.

Раніше стало відомо хедлайнерів першого шоу компанії – ірландець Каллум Волш битиметься з мексиканцем Карлосом Окампо. Також повідомлялося, що бій Ефе Аджагби проти Чарльза Мартіна очолить третє шоу від Zuffa у лютому.

Zuffa Boxing – це спільний боксерський промоушен, створений TKO та Sela, який очолюють президент UFC Дейна Вайт, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, президент WWE Нік Хан та доктор Ракан Алхарті.