Офіційно: Опетая проведе захист титулу проти непереможеного німця
Промоутерські торги, заплановані на 2 вересня, скасовані
близько 3 годин тому
Джей Опетая / Фото - Fox Sports
Австралійський чемпіон IBF у важкій вазі Джей Опетая (28-0, 22 KO) проведе захист проти обов’язкового претендента німця Хусейна Чінкари (23-0, 19 KO). Про це повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing.
Раніше стало відомо, що Опетая готовий виплатити своєму обов’язковому претенденту компенсацію, щоб узимку провести бій із британцем Крісом Біллемом-Смітом.
Тиждень тому повідомлялося, що Опетая може дебютувати у хевівейті проти Дерека Чісори. Сам 30-річний боксер заявив, що наразі думає лише про об’єднання титулів у важкій дивізіоні.
