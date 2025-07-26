Авторитетний тренер: «Якби Ломаченко був би американцем, він би…»
Лоївський вважає, що у Василя найкраще IQ з усіх боксерів
близько 1 години тому
Відомий український тренер Леонід Лоївський в інтерв’ю sport-express.ua відповів, чи варто було Василю Ломаченко проводити ще один поєдинок:
Ломаченко – видатний спортсмен. У нього фантастичне боксерське IQ – найкраще у світі на сьогодні. Ми не знаємо точного стану його здоров’я, але він провів дуже багато поєдинків.
Звісно, хотілося б побачити його ще раз у рингу. Тим паче, що в останніх боях до нього ставилися не зовсім справедливо. Думаю, це також зіграло свою роль. Але головна причина завершення кар’єри – накопичені травми.
Чув, що у нього серйозні проблеми зі спиною.
Якби Ломаченко був не українцем, а американцем – як би склалася його кар’єра?
Думаю, що він раніше перейшов би у професіонали. Був би значно популярнішим, отримував би зовсім інші гонорари та рекламу.
Нагадаємо, що WBO зобов’язала Олександра Усика провести захист титулу.