Легендарний американський промоутер Боб Арум для Fight Hub TV поділився думками про володаря титулу WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО).

«Шакур – один з найкращих боксерів. Люди кажуть, що він технічний боксер. Він більше, ніж просто технічний боксер. Він чудовий боксер. З роками та накопиченням боїв люди зрозуміють, що його надзвичайно важко перемогти.

Я не був здивований тим боєм проти Вільяма Сепеди і тим, як він пройшов його, тому що я завжди дуже високо оцінював Шакура і його здібності. Я думаю, що, якщо не буде проблем з вагою, він буде домінувати в легкій вазі протягом багатьох років».