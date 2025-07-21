Кривдник Ломаченка відповів, чи зможе хтось перемогти Усика
Олександр на вершині харчового ланцюга?
близько 1 години тому
Теофімо Лопес / Фото - mmafighting.com
Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі американець Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) для Seconds Out прокоментував перемогу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
З ким має битися далі Усик?
«Це не має значення. Він на вершині харчового ланцюга, на вершині P4P».
Його може хтось перемогти?
«Ніхто не переможе Усика. Він триразовий абсолютний чемпіон світу».
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.
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