Баколе – про Чісору: «Він вже давно набрав зайву вагу й мав би завершити кар’єру»
Мартін пропонує Дереку вийти з ним у ринзі
18 хвилин тому
Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-2-1, 16 КО) різко відреагував на слова британця Дерека Чісори (36-13, 23 КО), який назвав його товстим. Слова наводить Seconds Out.
Усі знають, що Чісора – не проблема. Він вже давно набрав зайву вагу в боксі й мав би завершити кар’єру. Але якщо він вважає мене товстим, то чому б йому не вийти проти мене? Колись він казав, що прийде за мною, але я тоді відповів, що не битимуся з ним, бо ми вже спарингували, і він добре знає, хто такий Мартін Баколе.
Боксер також повідомив, що зараз перебуває у Конго, де готує важливу подію, і не виключив проведення бою у своїй країні.
