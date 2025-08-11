Надважковаговик Мартін Баколе (21-2, 16 KO) згадав спаринги з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова конголезця наводить fightnews.info:

Чесно кажучи, Усик сам знає, що кожного разу, коли я виходжу спарингувати з ним, я створюю йому проблеми. Вони дали мені лише два раунди. Це були два раунди пекла. Він це знає. Коли я спарингував з ним вперше, йому було важко. Він почав кричати, злитися, він вистрибнув з рингу і почав кричати на свого тренера. Я ніколи не говорив про це, але запитайте його команди – у нього скрізь йшла кров. І це було вперше.

Потім вони знову покликали мене в Дубай, і я провів лише два раунди. Але за ці два раунди він був у біді. Тому Усик знає, що у бою я легко дам йому прикурити. Ці люди про це знають, тож мовчать.

Пам'ятаєте, як на церемонії The Ring вони ставили мені запитання, а Усик стояв біля мого плеча і казав, що це був спаринг? Ні, він потрапив у нокаут. Я зупинив його там, і тут більше нема чого говорити. Це правда.